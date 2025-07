Sem ter aonde ir, 20 pacientes já com alta ocupam leitos em Bauru

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que não há pessoas em situação de rua com alta médica pendente de acolhimento em Bauru. Destacou que, entre os moradores da cidade atualmente internados, há cinco idosos, quatro deles com residência fixa e vínculo familiar.

Problema histórico de Bauru, a fila de espera por vagas de internação não tem como solução somente a ampliação de leitos hospitalares no município. Mais do que uma grave demanda de saúde, o tema também envolve a insuficiência de serviços na área de assistência social. No Hospital Manoel de Abreu, 20 pacientes que já receberam alta médica seguem na unidade por não ter para onde ir.

"Apenas um paciente não possui moradia nem rede de apoio familiar. Neste caso específico, o Creas fará encaminhamento para acolhimento institucional, caso o idoso manifeste interesse", pontuou, esclarecendo que a pasta realiza visitas semanais ao Manoel de Abreu para acompanhamento de quem apresenta demandas sociais.



Lokadora protocolou representação para que o Ministério Público e a Defensoria Pública investiguem o caso (Foto: Pedro Romualdo/Câmara Municipal)

Segundo o DRS de Bauru, no entanto, dos 20 pacientes com alta médica que permaneciam na unidade até esta terça-feira (1), 15 são do município e apenas cinco de cidades da região. Informou também que realizou cinco reuniões com representantes da Prefeitura de Bauru, do Creas e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) a fim de discutir a situação.