Bauru: semana terá friozinho de manhã e calor no meio da tarde

Os dias gelados das últimas semanas em Bauru e região ficaram para trás, mas os próximos dias ainda serão de friozinho entre a madrugada e o início da manhã, com calor no meio da tarde, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). O órgão também descarta chuvas pelo menos até o fim de semana.

Segundo o instituto, entre esta terça-feira (1) e quinta-feira (3), a entrada de um sistema de alta pressão, com massa de ar mais frio associada, deixará o tempo estável, com poucas nuvens e sem precipitações em grande parte do interior do Estado de São Paulo. Contudo, as regiões Sul e Leste, mais afastadas de Bauru, permanecem com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Para sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6), a previsão para Bauru e região também é de tempo estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens. Ainda de acordo com o IPMet, as temperaturas mínimas devem variar entre 10 graus e 15?graus, e as máximas devem oscilar na casa dos 24 graus.