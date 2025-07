Técnico da ABDA é convocado para semana de treinamento da Seleção

O técnico Carlos Eduardo Lemos Pires Lanças, da equipe de paranatação da ABDA foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para integrar a 3ª Semana de Treinamento da Seleção Nacional de Natação 2025. O período de treinamentos será realizado de 6 a 12 de julho, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).

A iniciativa faz parte da preparação da Seleção Brasileira Paralímpica para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos - Singapura 2025, que acontecerá de 21 a 28 de setembro, no país asiático. O evento reunirá os melhores nadadores paralímpicos do mundo e é uma das principais competições do calendário internacional da modalidade.

Cadu Lança já participou de diversas semanas de treinamento da seleção. Em agosto de 2024, Cadu compôs a comissão técnica temporária, responsável pelos treinamentos dos grupos de atletas que ficaram no Centro Paralímpico, durante o período dos Jogos Olímpicos em Paris.