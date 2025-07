ABDA abre vagas para cursos de férias gratuitos de atletismo

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) está com vagas abertas para as atividades de férias do atletismo, oferecendo aulas gratuitas para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos. Os treinos acontecem no Campo do Oriente, em Bauru, e são uma excelente oportunidade para a garotada se manter ativa nas férias escolares, com muita diversão, aprendizado e prática esportiva.

Com turmas divididas por faixa etária e horários variados, os alunos poderão vivenciar as principais modalidades do atletismo: corridas, caminhadas, saltos, arremessos e lançamentos, tudo em um ambiente lúdico e orientado por profissionais qualificados.

A proposta da ABDA é incentivar hábitos saudáveis, desenvolver habilidades motoras e promover a inclusão social por meio do esporte, além de proporcionar uma experiência esportiva completa e divertida durante o período de recesso escolar.