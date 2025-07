CIT oferece oficina 'Solução Prática de Problemas em Empresas'

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), está com inscrições abertas para a oficina 'Solução Prática de Problemas em Empresas de Todos os Portes', em parceria com a Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB) da Unesp. A ação acontece no dia 7 de julho, das 19h às 22h, no CIT da Sedecon, que fica na avenida Duque de Caxias, 16-55.

Durante a atividade, os participantes terão aula teórica sobre 'Environmental, Social and Governance' (Ambiental, Social e Governança) - ESG, Indústria 4.0 (transformação digital da indústria) e melhorias de processo. Em seguida, será escolhido um problema comum, que atenda às necessidades dos participantes e aplicado o Plano A3 como referência, que é uma abordagem estruturada para resolução de problemas e comunicação, originada no Sistema Toyota de Produção.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do CIT, em https://sites.bauru.sp.gov.br/cit, clicar na aba 'Cursos', escolher a opção desejada e preencher os dados solicitados até a confirmação da matrícula, ou acessar o link do formulário em https://forms.gle/zjTx9t7s4MpLbE1D8