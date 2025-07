Contra aperto nas contas, governo envia à Câmara PL de novo Refis

A Prefeitura de Bauru encaminhou à Câmara nesta segunda-feira (30) projeto de lei (PL) que autoriza o governo a promover novo Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal (Refis), a segunda iniciativa nesse sentido em dois anos - a primeira se deu em 2023.

O objetivo, segundo a administração, é que os contribuintes possam regularizar débitos pendentes relativos a anos anteriores. Somente serão renegociadas dívidas até 31 de dezembro de 2024.

O projeto ainda será analisado pela Câmara. Caso aprovada, as pessoas físicas e jurídicas com dívidas poderão renegociar o pagamento com abatimento de juros e multas moratórias - em um dos casos, o "perdão" é quase integral. O valor original da dívida não muda.