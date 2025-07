Veja interdições programadas para esta terça-feira em Bauru

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) de Bauru programou interdições em diferentes pontos da cidade nesta terça-feira (1). Os bloqueios terão início a partir das 7h, com sinalização feita pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT).

No quarteirão 3 da rua Dezenove, o trânsito será interditado logo cedo para a realização de uma festa caipira. Também a partir das 7h30, haverá bloqueio no cruzamento da avenida José Henrique Ferraz com a rua Antônio Valderramas D'Aro, para pintura de faixa de pedestre, e no quarteirão 8 da rua Agenor Meira, por conta de obras do DAE.

Mais tarde, às 9h, a interdição será no quarteirão 2 da rua Antônio Cintra Jr, devido a uma festa junina. Já às 10h, haverá bloqueio no lado ímpar do quarteirão 9 da avenida Moussa Nakhl Tobias, para um evento comercial. Por fim, a partir das 13h30, o cruzamento da avenida José Henrique Ferraz com a rua José Santiago será interditado para nova pintura de faixa de pedestre.