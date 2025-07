Sebrae-SP realiza encontro 'Start com Propósito' em Bauru

Quer saber como unir propósito, inovação e relacionamento para impulsionar o sucesso do seu negócio? Então, não perca o encontro "Start com Propósito: Entender o cliente e criar pontes", promovido pelo Sebrae-SP em Bauru. O evento será realizado neste dia 2 de julho, no escritório regional do Sebrae-SP, na avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia. Empreendedores, profissionais da tecnologia e entusiastas da inovação podem se inscrever gratuitamente pelo link.

O destaque da noite será a presença de Rodrigo Brando, CEO da Plyr.Tech, empresa referência em soluções tecnológicas escaláveis. Com mais de 26 anos de experiência em Tecnologia e Desenvolvimento, Brando compartilha sua jornada como visionário e executor na construção de ecossistemas que integram inovação, networking, resultado e escalabilidade.

O evento é uma oportunidade única para quem busca entender, de forma prática, como escutar as dores do cliente pode impulsionar soluções mais efetivas e gerar negócios mais sustentáveis. A proposta do encontro é mostrar como transformar dor em valor e contato em oportunidade, por meio de conexões estratégicas e escuta ativa.