Com 2 meses, bebê prematuro chega a 1,8 Kg e recebe alta em Bauru

Após travar uma dura, mas vitoriosa batalha, o pequeno Henrico, que nasceu no dia 4 de maio com apenas 715 gramas, recebeu alta nesta segunda-feira (30). Prematuro extremo, o bebê veio ao mundo com apenas 28 semanas de gestação, após a mãe, Angélica Domiciano, apresentar um quadro grave de pré-eclâmpsia.

Depois de uma trajetória marcada por cuidados intensivos, muito carinho e acompanhamento multiprofissional, o bebê evoluiu de forma surpreendente. Saiu do hospital com 1,845kg, mamando bem e pronto para começar um novo capítulo em casa ao lado dos pais, cercado de amor.

A alta médica representa não só um alívio para a família, mas também um marco para a equipe, que acompanhou de perto cada grama conquistado, afirma a pediatra Susiane Scherrer, que o recepcionou no parto e o acompanhou nesses quase dois meses de UTI Neonatal. "Ele ganhou peso de forma constante, está saudável e mamando muito bem na chuquinha – a mãe não pode amamentar por conta dos remédios que precisou tomar. É gratificante ver um prematuro extremo como ele evoluir tão bem. A alta de Henrico é a prova de que o trabalho em equipe e o carinho fazem toda a diferença", celebra.

A saída do hospital foi marcada por muita emoção e pelas cores vibrantes da festa junina preparada especialmente para o momento. A UTI Neonatal virou o "Arraiá do Henrico". O pequeno caipirinha, nos braços dos pais orgulhosos, encantou a todos com sua força e simpatia. Para coroar o momento, o hospital entregou aos pais um pezinho feito em biscuit simbolizando a vitória da criança. Agora, Henrico dá início à vida no mundo com a certeza de que já venceu sua primeira grande batalha.