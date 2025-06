“Lixão” gera transtornos para moradores da Vila Ipiranga em Bauru

Um ponto de descarte irregular no fim da rua Fortunato Resta, na Vila Ipiranga, em Bauru, se tornou um transtorno para moradores do bairro. O local acumula todo tipo de lixo, incluindo resquícios de construção civil, folhas e galhos. De acordo com moradores, o ambiente se tornou fértil para proliferação de insetos e escorpiões.

Ainda segundos os relatos, carros e caminhões descartam o lixo no local. Uma moradora afirma que os motoristas se revoltam se são filmados ou ouvem reclamações. Um deles teria dito que a mulher deveria agradecer pelo “trabalho” de cobrir a rua de terra com restos de construção.

Uma outra moradora procurou o JC afirmando ter solicitado providências a vereadores, secretarias municipais e ao Ministério Público, sem obter respostas eficazes. A situação incomoda quem mora nas redondezas. O acúmulo de resíduos além de impedir o tráfego, cria o risco de proliferação de vetores de doenças.