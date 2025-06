Tem dívidas com a Prefeitura de Bauru? Vem aí uma forma de quitar

A Prefeitura de Bauru enviou nesta segunda-feira (30) para a Câmara Municipal o projeto de lei (PL) que autoriza o município a instituir o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal (Refis). O objetivo é que os contribuintes possam regularizar débitos pendentes, relativo a anos anteriores, portanto adquiridos até 31 de dezembro de 2024. Caso a proposta tenha aprovação dos vereadores, as pessoas físicas e jurídicas com dívidas poderão renegociar o pagamento, com abatimento de parte dos juros. O valor original da dívida não será alterado.

Na justificativa do projeto de lei, a prefeitura destaca que a proposta permitirá melhorar a arrecadação municipal, contribuindo para a manutenção do equilíbrio fiscal. O Refis dá ainda a oportunidade dos contribuintes se regularizarem os seus débitos, reduzindo também o volume de ações de cobrança, que possuem custos ao município. O projeto foi lido na sessão ordinária desta segunda-feira da Câmara Municipal e vai à votação nas próximas sessões.

Redução de juros

De acordo com a proposta, a adesão ao Refis deverá ser formalizada 30 dias após a publicação da lei, até o dia 30 de novembro deste ano. Os contribuintes poderão regularizar débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa. O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida parcelada, em no máximo 180 meses. As condições propostas estão a seguir.