Du Mauad: uma noite pra se esquecer!

A noite da última sexta-feira (dia 27) deixou todo torcedor noroestino irritado. Chateado, nervoso, incrédulo com o que aconteceu no Ademar de Barros, em Araçatuba. A derrota do Noroeste por 2 a 0 frente ao AEA não estava nos planos. Não só pelo resultado. Mas principalmente pela postura. O time do Araçatuba (cotado como o mais fraco do grupo no início da Copa Paulista) comandado pelo bauruense Vaguinho Santos (muito bem auxiliado pelo também bauruense Vinícius Lopes) foi muito superior em campo. Em todos os aspectos. Na tática, na disposição, na entrega e na bola. O 1º tempo foi um “amasso”. Praticamente só deu AEA. Um início de total domínio do time da casa, um Norusca apático e um gol contra (feito de cabeça pelo lateral Radeche) aos 22 minutos, colocou justiça no placar. Praticamente só deu Araçatuba até os últimos minutos da fase inicial, quando o time bauruense esboçou uma reação. Muito pouco pra quem é considerado o “time a ser batido” na competição...

As ausências no time que iniciou a partida em relação a estreia (Joanderson e Artur Melo) não podem ser colocadas como o motivo principal da péssima atuação. Pouca coisa mudou no 2º tempo. As saídas do DG (que não deveria nem ter entrado como titular) e do Wendel Lessa (amarelado) pras entradas do Artur e do Felipe Rissanni surtiram pouco efeito. Cauâ Aguiar até que tentou. Pra mim tem que ser titular no lugar do DG (que ainda não mostrou futebol). Mais um gol nos acréscimos selou a vitória merecida do AEA. Faltou muita coisa pro Norusca. Os jogadores todos abaixo. Ninguém constrangeu ninguém. Foi todo mundo muito mal. Eles sabem. O técnico Ivan Canela também sabe. E que não seja colocada toda a culpa no treinador. A péssima atuação tem que ir pra conta de todos. Sem exceção. A vitória sobre o Linense, no Alfredão, nesse sábado (dia 5) é obrigação. A lanterna do Grupo 1 da Copa Paulista nesse momento é um vexame. Poucas vezes fiquei tão .... (não posso usar a palavra que gostaria aqui) vendo uma partida do Noroeste. Uma noite pra se esquecer...