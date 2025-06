ITA chinês abre centro para estudantes e professores do Brasil

De acordo com Diao, diversos professores do ITA já estão colaborando no projeto, mas a relação institucional é com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a USP (Universidade de São Paulo), que devem ser visitadas em julho pelo reitor da Beihang, Wang Yunpeng.

"Como é uma universidade aeronáutica, teremos uma colaboração muito próxima com a USP, cujo departamento de aeronáutica em São Carlos eu conheço bastante bem", disse o professor, que morou dois anos e passou outras temporadas no Brasil, inclusive como professor visitante da USP.