Jovens são os mais afetados pelo estresse no trabalho

De acordo com uma pesquisa da ISMA-BR (International Stress Management Association no Brasil), o Brasil está em segundo lugar no ranking de países com os profissionais mais estressados. E, segundo um recente levantamento promovido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, as jornadas extensas de trabalho, a burocratização dos processos e a falta de reconhecimento são alguns dos fatores que contribuem para esse cenário entre os profissionais de Administração.

O estudo, que contou com a participação de 429 registrados no Conselho entre os dias 14 de abril e 5 de maio, identificou também que essa sensação de estresse é predominante entre os mais jovens: 72,2% dos profissionais de Administração com idades entre 20 e 30 anos, que em sua maioria integram a geração Z, disseram que sempre ou frequentemente se sentem estressados em relação ao trabalho. Enquanto isso, os profissionais acima de 60 anos, conhecidos como baby boomers, foram os que menos afirmaram o mesmo (43,2% deles).

A carga excessiva de trabalho, segundo os respondentes de todas as idades, é o item de maior fator de estresse nas empresas. Os profissionais que em sua maior parte integram a geração Z, entretanto, foram os que mais mencionaram isso (61,1%), seguidos por aqueles que possuem entre 41 e 50 anos (51,1% deles).