Cigarro eletrônico: 'Sérios riscos à saúde dos adolescentes'

Uma pesquisa divulgada na quinta-feira reforça um alerta que vem sendo feito por especialistas e tem preocupado os pais: o alto uso de cigarro eletrônico por adolescentes. Segundo o terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas - realizado pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e financiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública -, 8,7% dos jovens de 14 a 17 anos utilizaram vape, como o dispositivo é chamado, no último ano no Brasil.

Vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj) e pneumopediatra do Instituto Fernandes Figueira (IFF), da Fiocruz, Patrícia Barreto explica sobre os diversos riscos para a saúde dos adolescentes trazidos pelo consumo do cigarro eletrônico, que tem a venda proibida no país.

Quais são os principais riscos para saúde de adolescentes que fazem uso do vape?