Seis destinos paulistas que remetem a locais europeus

Em São Paulo, há descendentes de vários países, inclusive europeus, que ajudaram na construção do Estado. Só a capital paulista tem a maior diversidade do país, com 25 povos de todos os continentes, conforme pesquisa da Universidade de São Paulo (USP). Essa presença se estende por todo o território paulista e influencia a gastronomia, cultura e arquitetura do Estado. Pensando nisso, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) destacou seis destinos paulistas com características que remetem à locais da Europa. "São municípios com atrativos de natureza, históricos, arquitetônicos e culturais que se assemelham à destinos do Antigo Continente. Além disso, têm a vantagem de ser mais próximos dos viajantes brasileiros e com valores mais acessíveis. Porém, tanto os destinos paulistas quanto os europeus merecem a visita", diz Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

1. Santos

Além das construções históricas e a oportunidade de conhecer a cidade de bondinho, Santos se assemelha com Lisboa na gastronomia e na paixão por esporte. Isso porque o destino paulista conta com restaurantes da culinária portuguesa, graças à influência de Portugal na fundação e construção de Santos, e tanto os santistas quanto os lisboetas são fanáticos por futebol. Outra conexão é o Porto de Santos e o Porto de Lisboa, que servem para o transporte de cargas e contam com terminal de cruzeiros que recebe viajantes de todo o mundo. Santos também tem uma grande comunidade portuguesa.