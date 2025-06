Definidos os grupos do 4º Torneio Internacional Sub-15

Foi realizado na última terça-feira (24) o sorteio dos grupos que irão disputar, entre dias 1 e 5 de julho, a quarta edição do Torneio Internacional de Polo Aquático, competição organizada pela Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), na categoria sub-15, naipes masculino e feminino, com apoio da Federação Aquática Paulista (FAP), Unimed Bauru e Garra.

A edição 2025 do evento conta com 23 times de 8 clubes de 3 países (Brasil, Argentina e Colômbia), sendo 14 equipes no masculino e 9 no feminino. A ABDA, anfitriã e idealizadora do evento, participará com 4 times no masculino e 3 no feminino.

Grupos definidos

Após o sorteio de ontem, realizado no formato dirigindo a fim de deixar o torneio mais equilibrado e justo, as chaves foram definidas. No torneio feminino, o Grupo A será formado pelos times SESI Vila Leopoldina, ABDA B, Club Copacabana (Colômbia), SESI Mogi e SESI Santo André; e o Grupo B, terá ABDA A, ABDA C, SESI Ribeirão e SESI Jundiaí.