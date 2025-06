Futsal Bauru FIB/Facimus abre final da Copa da LPF nesta segunda

O primeiro jogo da final da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20, entre Futsal Bauru FIB/Facimus e Guararema, será nesta segunda-feira (30), às 20h, no Ginásio Duduzão, no campus das Faculdades Integradas de Bauru (FIB), com entrada gratuita para os torcedores.

“Na semifinal contra Jahu, saímos perdendo e a torcida não parou de nos incentivar, buscamos a virada e a festa foi completa. Esperamos casa cheia novamente para construir um bom resultado nesta primeira partida da decisão”, disse Paulo Neto, treinador da equipe de Bauru.

O time de Guararema foi o primeiro colocado do Grupo A e ainda não perdeu, por isso, conquistou a vantagem de decidir o título em seus domínios e também de jogar pelo empate caso haja prorrogação.

Pelo regulamento, o título será disputado no tempo extra se houver dois resultados iguais no tempo regulamentar, seja dois empates ou uma vitória de cada lado, independente do resultado.