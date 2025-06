Festival de Judô da Semel conta com o BTC e mais 500 atletas

Com a participação do Projeto Judô para Todos, do Bauru Tênis Clube, e mais de 500 judocas iniciantes de Bauru, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) promoveu um festival de fomento à modalidade no Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi. A competição foi realizada no último dia 14.

De acordo com o professor faixa coral de judô do BTC, Sergio Caumo, o objetivo da Semel foi incentivar a prática esportiva e estimular o espírito competitivo entre as crianças e os jovens judocas.

Recentemente, os atletas do projeto social do BTC, liderado por Caumo e com patrocínio do Escritório Abramides Gonçalves Advogados, conquistaram cinco medalhas em um torneio realizado em Jaú: uma de ouro, três de prata e uma de bronze. Nesta de Bauru, por se tratar de um festival, todos os participantes receberam medalhas de honra ao mérito pela participação.