Sebrae lança 13 cursos gratuitos e online a empreendedores

O Sebrae-SP lançou 13 novos cursos gratuitos e online para empreendedores e quem deseja abrir o negócio próprio. Entre os temas estão: Inteligência Artificial (IA) na prática para pequenos negócios, Inteligência Emocional, Renegociação de Dívidas e diversos assuntos ligados ao marketing. As cargas horárias variam de duas, três, cinco e 15 horas, e todas as capacitações garantem certificado. As inscrições podem ser feitas no Vitrine Sebrae. No total, estão disponíveis cerca de 130 cursos na plataforma.

De acordo com a Fabiana Carvalho, gestora do Vitrine Sebrae, a instituição está em constante análise do portfólio digital para identificar lacunas de temas procurados pelos empreendedores. "O Sebrae-SP está atento às mudanças de mercado e os produtos lançados são referentes a temas muito procurados no último ano. Estamos em fase de análise e desenvolvimento de soluções de outras temáticas que pretendemos lançar ainda em 2025", destaca.

No curso IA na prática para pequenos negócios são apresentados os conceitos básicos da IA generativa, dicas para criar prompts (pergunta ou instrução para ferramenta entender o que é necessário ser feito) e noções de ética e segurança no uso da tecnologia. Também é mostrado como utilizar ferramentas para otimizar o marketing e atendimento ao cliente.