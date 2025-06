Daniel Henrique Lombardi Daibem: entre palcos, rádios e internet

Daniel - Fui fazer faculdade de Rádio e TV na Faap e, no segundo semestre, virei estagiário da 89 FM, A Rádio Rock. Depois, trabalhei na Brasil 2000 FM e, de 2000 a 2011, na Eldorado FM, onde fiquei conhecido com o programa Sala dos Professores, orientando o ouvinte a perceber a identidade e a linguagem do jazz. Aos 27 anos, quando entrei na Eldorado, fui estudar música formalmente na Groove, onde fiquei por oito anos 'trancado', estudando mesmo. Lá, assim como fazem os grandes mestres do jazz, a gente aprende a executar de boca e batucar com as mãos tudo o que vai tocar no instrumento, por ter consciência dos grooves, das melodias.

JC - Quando saiu, desenvolveu qual trabalho?

Daniel - Voltei a tocar profissionalmente, com uma espécie de aula show. Agora, tenho três trabalhos: o Daniel Daibem Trio, com músicas autorais, temas instrumentais, funk, soul; o Daniel Daibem & Grupo, no qual faço as aulas show; e o Vanda and the Youngs, que é uma homenagem aos cinco primeiros álbuns do AC/DC, uma banda que não faz heavy metal, mas sim rhythm'n'blues pesado. No show, falo um pouco do legado deles. Também faço isso no meu Instagram e no canal do YouTube, sempre de forma simples e didática.