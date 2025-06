Noroeste vence no Sub-15 e perde para o Corinthians no Sub-17

As categorias de base do Noroeste iniciaram a segunda fase do Campeonato Paulista com uma vitória e uma derrota, neste sábado (28), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A equipe Sub-15 aplicou mais uma goleada avassaladora, desta vez diante do Guaratinguetá, por 8 a 0, com gols de Diogo (agora com 12 na competição), Carlos Henrique (2), Gustavo Silva, João Bonato, Kauã Henry, Marcelo Picali e Davi Silva.

O time comandado pelo treinador Marcelo Santos é a sensação da competição entre os clubes do Interior, com incríveis 52 gols marcados em 11 jogos e apenas 11 sofridos. Com este resultado, a equipe soma 9 vitórias no total.

No Sub-17, o Norusquinha enfrentou o Corinthians e foi superado por 1 a 0, com gol do zagueiro Iago Machado.