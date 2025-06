Giardíase em pets: todo cuidado é pouco 

A Coluna Animal dessa semana vai tratar de um tema muito comum em clinicas veterinárias que é uma doença, mais especificamente uma zoonose provocada pela Giárdia, que pode atacar os pets e também seres humanos.

A medica veterinária Silvia Nicolas Medeiros (@sillviamedvet1) é a nossa entrevistada dessa semana. Silvia explica que a giardíase é uma gastroenterite provocada por um parasita, um protozoário chamado Giárdia spp., que causa uma diarreia intensa, geralmente com muco (parece uma geleia) e as vezes com sangue. O animal pode se contaminar com ela de várias maneiras: quando cheira o traseiro de outro animal ou cheira as fezes de um outro animal contaminado (contaminação oro-fecal), através de agua não filtrada e alimentos que não estão limpos.

Quanto a prevenção da doença a veterinária orienta que é simples, ela consiste basicamente em cuidar da higienização do local onde ficam os pets de forma que eles não tenham acesso as fezes de outros animais. Também é muito importante oferecer agua filtrada, mineral ou fervida e analisar se tem alguma alteração nos excrementos do pet. Deve-se observar o comportamento do pet, se ele continua alegre ou mais quieto, triste, se não está se alimentando da mesma forma como se alimentava antes, e se está vomitando. Lembrando que a giardíase provoca dor intensa e se o pet estiver contaminado ele ficara mais prostrado.