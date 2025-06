Denrick faz história e coloca Bauru no pódio do xadrez nacional

O empresário Denrick Cabral José Jorge conheceu o xadrez quando ainda era criança, graças a amigos da escola. Foram cerca de 30 anos de jogos, desafios e competições até conquistar, na última semana, o pódio do Campeonato Brasileiro de Xadrez 2025, na categoria Under 2.000. Foram 7 duelos, com jogos de até 4h30 - uma verdadeira maratona cerebral para chegar ao segundo lugar do torneio organizada pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e chancelado pela Federação Internacional de Xadrez (Fide).

Em entrevista ao JC, ele falou sobre a preparação para a competição que ocorreu entre os dias 18 e 22 de junho, na Capital Paulista. Também revelou detalhes da sua longa relação com o esporte e como foram as batalhas estratégicas para superar 92 competidores de todo o Brasil e, assim, conquistar o maior feito da carreira até o momento.

"Como atleta de competição desde a adolescência, já estou acostumado com as preparações de torneios. Costumo treinar de forma mais intensa um mês antes dos campeonatos. Neste período, me dedico por cerca de 2h a 3h diárias", narra Denrick.