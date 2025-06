Observatório promove atividades em celebração ao Dia do Asteroide

O Observatório Didático de Astronomia "Lionel José Andriatto", da Unesp Bauru, realiza no próximo sábado, 5 de julho, um atendimento público especial e gratuito, das 19h às 22h, com atividades voltadas à celebração do Dia do Asteroide, evento internacional que ocorre anualmente no dia 30 de junho.

Com o tema "Asteroides e Meteoros", a noite contará com uma palestra ministrada por Ana Clara Leandro Giacomini, graduanda em Física e educadora do Observatório. Serão abordadas questões como o que são os asteroides, os riscos que podem representar para a Terra e os registros de suas quedas ao longo da história.

Durante o evento, o público poderá observar a Lua através de telescópios, com destaque para crateras, montanhas e vales do satélite natural. Estão programadas ainda atividades paralelas, como oficina infantil, reconhecimento de constelações a olho nu e rodas de conversa sobre astronomia.