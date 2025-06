Dia de São Pedro será celebrado inclusive com missa sertaneja

Para celebrar o Dia de São Pedro, oficialmente comemorado neste domingo (29), a Paróquia São Pedro Apóstolo terá festividades neste fim de semana e no próximo sábado. Na programação, estão missas, comidas e bebidas típicas, música e show de prêmios.

Neste sábado (28), haverá missa em honra a São Pedro e São Paulo às 18h, seguida de quermesse no salão paroquial da igreja. O padre Rodrigo de Paula, administrador paroquial, conta que a festa terá o tradicional Bolo de São Padro, além de doces diversos, pamonha, milho cozido, espetinhos, pastéis, frango assado, salgados, bebidas quentes e refrigerante.

As brincadeiras, para alegria das crianças, também estarão presentes na barraca de pescaria e no pula-pula. Já os adultos podem se divertir com as músicas e o show de prêmios. No domingo, haverá celebração de missa às 9h com hasteamento do mastro com a imagem de São Pedro e missa sertaneja às 19h.