Encontro do Secovi analisa perspectivas do setor imobiliário

A atividade será realizada na sede da 21.ª subseção de Bauru da Ordem dos Advogados (OAB), localizada na avenida Nações Unidas, 30-30, Vila Universitária, com recepção e welcome coffee a partir das 18h30. A programação principal será realizada das 19h às 21h.

Estão previstas as participações do vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth, que fará uma apresentação especial, e de Frederico Marcondes Cesar, vice-presidente do Interior do Secovi-SP. O encontro tem coordenação de Bruno Pegorin Netto, diretor Regional do Secovi-SP em Bauru.

A Regional do Secovi-SP em Bauru realiza, na próxima terça-feira (1), mais uma edição do Encontro do Mercado Imobiliário, evento que reunirá empresários, autoridades, lideranças setoriais e profissionais da cadeia da construção civil para análise de dados e debate sobre o desempenho do setor na região.

Um dos destaques será a apresentação do Estudo Secovi-SP sobre o comportamento do mercado imobiliário local no primeiro semestre de 2025, com dados atualizados sobre lançamentos, vendas, oferta disponível e valores médios do metro quadrado. Os indicadores trarão um panorama estratégico para avaliação de tendências e tomada de decisão por parte dos agentes do setor.

A palestra técnica será ministrada por Marcelo Gonçalves, sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, referência nacional em pesquisas de mercado e análise de cenários no setor imobiliário. O público-alvo do evento inclui incorporadores, loteadores, corretores de imóveis associados ao Secovi-SP, presidentes de entidades de classe, autoridades públicas e profissionais atuantes no mercado da região.

"O Encontro de Mercado reforça o papel do Secovi-SP como agente estratégico do desenvolvimento urbano. Receber o vice-governador Felicio Ramuth. com anúncios de investimento no Interior, além de especialistas como Marcelo Gonçalves e a experiência e energia do Frederico Marcondes Cesar, é uma grande oportunidade para ampliarmos a compreensão sobre a produção imobiliária em Bauru. Ter acesso a dados atualizados e confiáveis é fundamental para planejarmos os futuros empreendimentos da cidade com aderência, responsabilidade e visão sustentável e de longo prazo", comenta Bruno Pegorin Netto.