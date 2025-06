Empresas tem 700 vagas de emprego com início imediato

A Paschoalotto está com 700 vagas abertas para início imediato na função de operador(a) de telesserviços e atendimento. A oportunidade é voltada a pessoas com 18 anos ou mais, com ensino médio completo, que desejam ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho, além de pessoas com deficiência e aposentados.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde corporativo. Também investe em qualidade de vida, com programas como o Wellhub, que garante acesso a academias com valores reduzidos; o Wellz, voltado ao cuidado com a saúde emocional; e o EduFin, focado em educação financeira. Os colaboradores têm direito ainda ao Day Off no dia do aniversário, licença-maternidade e paternidade estendidas e a um clube de vantagens com descontos em produtos e serviços.