Entrelinhas

Café com debate

Parceria entre o JC e a 96FM, o programa Café com Política desta sexta-feira (27) ganhou ampla repercussão ao levar para um debate o líder do governo na Câmara, Sandro Bussola (MDB), e a vereadora de oposição Estela Almagro (PT). Em alto e bom tom, ambos discutiram sobre a CEI e o próprio governo no que muitos classificaram como uma "acareação". O episódio completo pode ser conferido no site e nas redes sociais do JCNET.

Golpe/denúncia