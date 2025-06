Bebidas alcoólicas, o vinho e o câncer

Um amigo enviou uma pesquisa de brasileiros publicada em uma das revistas científicas mais importantes com o título que assim traduzi para o português: “Impacto de polifenóis do vinho no perfil inflamatório de Periodontites Apical induzidas em ratos” de Ricci et al. (J Endod 2025;51:594–601). A partir dos critérios e métodos aplicados, houve uma redução significante da inflamação com o uso de vinho quando comparado com o grupo controle e grupo de solução alcoólica de lesões em animais que receberam solução alcoólica e água.

O amigo enviou uma legenda no pdf com uma sutil provocação dizendo: “- Olha o vinho ...”. Não tenho, pessoalmente, nada contra as bebidas alcóolicas, mas, como pesquisador, patologista e profissional da saúde, as bebidas alcoólicas sempre me interessaram gerando investigações e orientações de mestrados e doutorados sobre o assunto. A carcinogênese química bucal é muito rica e demonstrativa de como precisamos mudar nossos hábitos. Deveríamos, a sociedade, saber mais sobre o que colocamos na boca.

ALCOOL E CÂNCER