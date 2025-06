AO VIVO: Noroeste busca 1.ª vitória em Araçatuba

Em busca da primeira vitória após o empate em sua estreia, o Noroeste volta a campo na noite desta sexta-feira (27), às 20h, diante do Araçatuba, no Estádio Municipal Adhemar de Barros, na cidade do adversário. Enquanto o Alvirrubro vem de um 0 a 0 com o Grêmio Prudente, os donos da casa venceram o Linense por 2 a 1, na primeira rodada, e perderam o segundo jogo, dia 18, em Monte Azul Paulista, por 1 a 0.