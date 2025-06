Bauru tem mais uma morte por dengue e óbitos chegam a 12 em 2025

Bauru registrou mais uma morte por dengue e o número de óbitos chegou a 12 em 2025. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a vítima mais recente morreu em 9 de junho. Era um homem de 60 anos que manifestou início dos sintomas no dia 7 do mesmo mês. O paciente não tinha comorbidades ou histórico de deslocamento.

Segundo dados do Painel de Arboviroses do governo do Estado atualizados nesta sexta-feira (27), Bauru contabiliza 14.334 moradores diagnosticados com dengue neste ano, além de 543 casos suspeitos, em fase de investigação.