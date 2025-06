Déficit nas contas públicas

As contas do governo registraram um déficit primário de R$ 40,6 bilhões em maio. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo as despesas do governo. Se as receitas excedem as despesas, o resultado é um superávit primário. Esses valores não englobam os juros da dívida pública. Os números mostram que o crescimento da arrecadação, recorde para o mês, contribuiu para a melhora das contas públicas, uma vez que a receita líquida do governo (após transferências a estados e municípios) cresceu 2,8% em termos reais em maio, atingindo R$ 178,8 bilhões. As despesas totais somaram R$ 219,4 bilhões em maio, com uma queda real de 7,6%. No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, as contas do governo registraram um superávit de R$ 32,2 bilhões, segundo dados oficiais.

Detalhes do resultado

No período houve redução no pagamento de precatórios (sentenças judiciais), que somaram R$ 30,8 bilhões. Em 2024, os valores de precatórios se concentraram em fevereiro. Neste ano, ainda não houve concentração desses pagamentos. O Tesouro Nacional informou que a melhora nas contas do governo refletia a "diferença no cronograma de pagamentos dos precatórios entre os exercícios de 2024 e 2025". Nos cinco primeiros meses deste ano, houve um aumento real de 3,3% na receita líquida, após as transferências constitucionais a estados e municípios, totalizando R$ 968,6 bilhões. Ao mesmo tempo, as despesas totais do governo somaram R$ 936,4 bilhões de janeiro a maio deste ano, com uma queda real de 3,3% no período.