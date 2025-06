Peeling não é tudo igual: conheça as diferenças e indicações

Na coluna de hoje, eu entro mais no detalhe sobre as opções.

A intensidade do peeling faz toda a diferença

Antes de entrar nos tipos de peeling, vale entender que há intensidades variadas. Um peeling mais superficial é usado para peles com poros dilatados e manchas leves. Já o peeling intermediário é uma opção para peles com rugas finas, cicatrizes de acne mais leves e manchas senis ou causadas pelo sol. Quando falamos do peeling profundo, a indicação são as peles mais marcadas, sejam por cicatrizes ou rugas profundas. Mais uma vez, é seu médico quem define a intensidade do peeling para sua pele. Agora, os tipos de peeling

1. Peeling físico