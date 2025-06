Morre Maria Odília, matriarca da família Simonetti, aos 105 anos

A diretoria da Rádio 94 FM. de Bauru, informou, na tarde desta sexta-feira (27), o falecimento da matriarca da família Simonetti, Maria Odília Barbosa Carvalho Simonetti, aos 105 anos.

Viúva de Leonidas Simonetti, Dona Maria Odília foi mãe de Silvio Carlos Simonetti (em memória), Paulo Sérgio Simonetti e João Simonetti Neto (Netão). Deixa 8 netos, 11 bisnetos e 6 tataranetos.

Dona Odília, como era carinhosamente conhecida, também deixa um legado de amor, dedicação à família e contribuição à história da comunicação em Bauru e no Brasil. Segundo notícia postada no site da 94 FM, 'ao longo de sua vida, Dona Odília testemunhou e participou de momentos marcantes da história do país e da cidade, sendo inclusive anfitriã, ao lado da família, de grandes nomes da política brasileira como Getúlio Vargas, Adhemar de Barros e Ulysses Guimarães'.