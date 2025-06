Veja detalhes da morte de homem que morreu em confronto com Baep

A PM relata ter solicitado ao suspeito que se identificasse, o que não foi obedecida. Em seguida, houve a troca de tiros que resultou posteriormente na morte do rapaz. A polícia desarmou o suspeito, acionou os socorros e seguiu com as buscas no interior da casa.

Apreensões

Dentro do imóvel, policiais localizaram 4.113 gramas de maconha, 0,166 gramas de crack, 0,485 gramas de cocaína e um saco com vários eppendorfs [pinos] contendo cocaína, sendo 0,624 gramas.

Por baixo de um colchão encontraram uma espingarda calibre 12 municiada e, dentro de uma gaveta, munições para o revólver. A arma de fogo utilizada pelo agressor estava municiada com cinco cartuchos intactos e um vazio, indicando o disparo. Tanto a espingarda como o revólver estavam com as numerações de identificação raspadas.