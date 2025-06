Idoso é atropelado na avenida Nações Unidas, em Bauru; VÍDEO

Um idoso foi atropelado por volta das 10h30 desta sexta-feira (27), na avenida Nações Unidas, em Bauru, nas proximidades do Terminal Rodoviário. Ele foi resgatado com vida e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo apurado pela reportagem no local, o homem tentou atravessar da calçada para o canteiro central no sentido bairro-Centro. Ele conseguiu passar por duas faixas de rolamento, mas foi atingido por um carro na terceira.

Por conta da força do impacto, mechas de cabelo da vítima ficaram presas no para-brisa do automóvel. O JCNET acompanha o caso.