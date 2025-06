Bauru amanhece com neblina e previsão é de tempo estável

Depois de chover durante a madrugada desta sexta-feira (27), Bauru amanheceu com neblina em locais pontuais, como na rodovia Marechal Rondon, no entroncamento entre Bauru-Arealva, no trevo da Cesp e em áreas de baixada, informa a Defesa Civil.

O dia deve seguir nublado com temperaturas estáveis e esfriar no período da noite. Chuvas atingem todo o estado de São Paulo, inclusive Bauru e região, destaca a Defesa Civil, que também alerta para que os cuidados com o frio continuem.

Mas no fim de semana, com a frente fria caminhando em direção ao litoral, as temperaturas devem voltar a subir e alcançar a máxima de 29°C. A previsão é do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).