Du Mauad: “Sextou” com o Norusca!

O Noroeste entra em campo hoje, às 20h, em Araçatuba, pela 2ª rodada da Copa Paulista encarando o AEA (Associação Esportiva Araçatuba). Em plena noite de sexta-feira. Algo que não é comum. A última vez que o Norusca jogou em uma 6ª a noite, a lembrança é boa. Em 11 de agosto de 2023, o alvirrubro venceu o Mirassol por 2 a 0, no Alfredão, também em partida válida pela Copa Paulista. A expectativa é de um jogo complicado. O AEA tem dois bauruenses no comando. O técnico Vágner dos Santos (o Vaguinho) e o auxiliar Vinícius Costa Lopes vão querer mostrar tudo o que sabem contra o “time do coração”. Não será fácil pra ninguém. Na partida de estreia, apesar do Noroeste ter dominado o Grêmio Prudente, ficou evidente a dificuldade na criação e finalização. O time entra em campo sob certa pressão. Nos últimos 17 jogos disputados, o Norusca só conquistou uma vitória (2 a 0 no Velo, na estreia do Paulistão). Essa sequencia não pode “ser colocada na conta” do técnico Ivan Canela e da maioria dos jogadores. Mas incomoda. Noite de vencer. Vaiiiiii Noruscaaaaa...

Como o próprio técnico Ivan Canela confirmou quando esteve no nosso programa RESENHA JCNET, ele gosta de variar os esquemas táticos da sua equipe (mesmo durante a partida) de acordo com o adversário e a situação. Levando isso em consideração, acredito que o Noroeste possa entrar no jogo de hoje com um sistema tático diferente. Talvez um 4-4-2 seja mais adequado por jogar fora de casa e colocar um atacante mais próximo do Caio Mancha. Tirando os 2 pontas abertos, fortalecendo o meio de campo com mais um jogador e com um companheiro mais próximo do centroavante, a possibilidade do Norusca ganhar os duelos na faixa central do gramado e ter mais poder de fogo na frente seria maior. Sendo assim, uma alternativa seria a escalação com: Jeferson Romário, Radeche, Gabriel Almeida, Joanderson e Diego Maia; John Everson, Wendel Lessa, John Egito e Isael; Cauã Aguiar e Caio Mancha. Quem conhece e quem escala é o Professor Canela. Não quero nem de longe ser o “Professor Pardal”...

