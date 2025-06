Curso reforça papel do ultrassom no atendimento crítico

Com grande participação prática, o Curso de Ultrassonografia Point of Care (POCUS) em Emergência e UTI foi um sucesso em sua realização nos dias 14 e 15 de junho, no Centro de Diagnóstico Unimed (CDU).

A iniciativa, promovida pelo Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub), reuniu dezenas de médicos e estudantes dos últimos anos de Medicina, com foco no uso do ultrassom à beira-leito em atendimentos emergenciais e de terapia intensiva.

Sob a coordenação dos médicos Júlio César Garcia de Alencar e Pedro Henrique Della Libera, o curso combinou teoria e prática de forma dinâmica, com o apoio de um corpo docente altamente qualificado, formado por especialistas em anestesiologia, cardiologia, clínica médica e terapia intensiva.