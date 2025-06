Conferência Municipal de Saúde começa nesta sexta-feira

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde (CMS), realizam nesta sexta-feira (27) e sábado (28) a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Bauru. A Conferência será no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), na alameda Octávio Pinheiro Brisolla, quarteirão 9, com o tema 'O SUS que queremos: Inclusivo, Digital e Preparado para os Desafios Climáticos'. Toda a população pode comparecer e contribuir com sugestões nas propostas já discutidas nas Pré-Conferências, realizadas no mês passado. Terão direito a voto os delegados eleitos nas Pré-Conferências e membros do Conselho.

A abertura será nesta sexta-feira, às 19h30, com a participação de autoridades e a leitura do Regimento Interno, e em seguida, a palestra magna com a psicóloga Adriana Campos Meiado, que é psicóloga, mestre em Educação Especial e doutora em Educação Escolar, com pesquisas em Saúde Coletiva. No sábado, o início das atividades será às 7h30, com o credenciamento, e às 8h30 ocorre a leitura das propostas. A discussão e aprovação das propostas vai acontecer a partir das 13h30, com encerramento até às 17h, com o fechamento do relatório final.

As pessoas que desejam participar da Conferência e precisam de transporte podem comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) até quinta-feira (26), às 16h, para informar sobre o interesse em contar com o transporte, que será disponibilizado de diversos pontos para a FOB-USP, na ida e na volta.