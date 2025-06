Bauru volta a ter Grupamento de Bombeiros após cinco anos

'AVANÇO'

Segundo o major Edson Winckler Filho, comandante interino do grupamento, a retomada robustece a Polícia Militar do Estado de São Paulo. "A medida representa um importante avanço na ampliação da estrutura operacional do Corpo de Bombeiros, visando fortalecer ainda mais a capacidade de resposta e a abrangência territorial do atendimento prestado à população da região", afirmou, em nota.

Com a reativação, o tenente-coronel Helder Hideaki Kato assumirá o comando da unidade operacional, sendo responsável pela coordenação do 1.º Subgrupamento de Bombeiros, sediado em Bauru, e o 2.º Subgrupamento de Bombeiros, localizado em Jaú. Ambas têm a incumbência de atender ocorrências de emergência e urgência em 39 municípios da região.