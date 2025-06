Entrelinhas

A Prefeitura de Bauru se manifestou oficialmente sobre o impasse envolvendo o plano de saúde do funcionalismo e seus dependentes. Em ofício encaminhado ao Sindicato dos Servidores Municipais (Sinserm) nesta quinta-feira (26), o governo admite ser impossível prorrogar o atual contrato - vigente já há seis anos -, mas diz que o benefício, previsto em lei, será mantido.

"Esta administração está adotando todas as providências necessárias junto à Secretaria de Negócios Jurídicos para evitar qualquer descontinuidade do serviço de assistência à saúde", afirma o documento, assinado pelo secretário Cristiano Zamboni. "Ressaltamos que têm sido analisadas formas de contratação alternativa. Assim, não há risco de interrupção aos servidores e a seus dependentes", acrescenta.

Revés

Independentemente do resultado, fato é que o governo já espera um revés no Tribunal de Contas caso contrate um plano em caráter emergencial - e possivelmente com valores superiores aos habituais, dada a negociação em caráter excepcional. A licitação foi anulada por indícios de irregularidades apontados por uma procuradora.