Bauruense assumirá o comando da Esquadrilha da Fumaça

Em 2013, ano em que o JCNET publicou que o aeromodelismo era ainda um sonho de Nilson e se tornou realidade com ajuda do pai. Depois, ainda adolescente, Nilson já demonstrava sua paixão por aviões, apesar de se interessar mesmo pela informática. Sempre muito estudioso e responsável, conquistou primeiros lugares em muitas instituições de ensino. Depois de chegar à Força Aérea Brasileira e se especializar como piloto do avião Super Tucano, ele passou a integrar a equipe do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido popularmente como Esquadrilha da Fumaça.

O pai Adilson Donisete Gasparelo conta que, quando pequenos, os irmãos Nilson e Marco Rafael Oliveira Gasparelo tinham sonhos opostos. “Quando eu comprei um computador, o interessado era o Nilson, mas quem se aprofundou mesmo e resolveu aprender mais foi o Marco, que já coordenou até a equipe de web designers no Pan em 2007. Quem gostava de aeromodelismo era o Marco, mas quem se apaixonou por aviões foi o Nilson”, disse Adilson.

O aprendizado dos dois filhos veio das próprias aulas. Adilson destacou, com orgulho, que Nilson e Marco nunca precisaram estudar muito, sempre prestavam atenção nas aulas. “Eles sempre foram muito inteligentes e gostavam mesmo de prestar atenção na aula. Procuravam aprimorar o conhecimento em casa, lendo livros. Gostaria de frisar que eles nunca estudaram em escola particular, sempre frequentaram o ensino público”, destacou o pai.

Os caminhos de Nilson Gasparelo começaram a se abrir depois que ele conquistou o primeiro lugar no processo seletivo do Colégio Técnico Industrial (CTI) da Unesp de Bauru. “Ele passou em primeiro lugar no CTI, no curso de eletrônica. Quando chegou no terceiro ano, decidiu prestar a seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCar). Eu o orientei para cursar o terceiro ano novamente, lá na EPCar, em Barbacena (MG). Quando terminou, prestou a seleção para a Academia da Força Aérea (AFA) e passou em quarto lugar. Em 2008, ele foi para Natal estudar aviação de caça e se especializou em Super Tucano. Por isso foi convidado a participar da Esquadrilha da Fumaça”, relatou o pai.