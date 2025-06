Dontrell Brite leva 4 prêmios na festa do NBB Caixa; VÍDEO

O cara da temporada! Na noite desta quarta-feira (25), durante a festa de encerramento do NBB Caixa 2024/2025, Dontrell Brite faturou quatro troféus: melhor defensor (pela segunda vez seguida), maior pontuador, melhor armador e o tão desejado MVP (Most Valuable Player, termo em inglês para se referir ao jogador mais valioso do campeonato). A cerimônia que divulgou os resultados ocorreu no teatro do Pinheiros, em São Paulo, com votação feita por técnicos, capitães, jornalistas e representantes da arbitragem.

As conquistas coroam uma jornada brilhante do "The Flash", que liderou a liga em média de pontos (20.2 por jogo) e roubos de bola (2.2), além de contribuir com 4.3 assistências, 3.5 rebotes e 19.3 de eficiência por partida. "Estou muito feliz de levar esses prêmios, principalmente o MVP. Alexey, Sloan e o Georginho jogaram demais, em um nível absurdo. Mas foi uma temporada em que eu consegui manter a intensidade defensiva e jogar num nível muito alto no ataque", afirmou o camisa 3.

"Isso só foi possível por conta da comissão técnica, que me deu mais responsabilidades, por causa da ajuda dos meus irmãos de time e também pelo apoio vindo da torcida de Bauru. Em cada jogo em que a galera gritava 'MVP' pra mim, me sentia mais motivado para correr atrás dos resultados. Então agradeço a todos os envolvidos e aos que torceram e votaram em mim", completou Brite.