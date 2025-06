Diogo fez 11 gols pelo Sub-15 do Noroeste na 1.ª fase do Paulista

Ele sabe o caminho das redes. E foram 11 gols nas 10 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista, dois a menos que o líder do ranking geral do estadual. Uma das joias da base noroestina nesta temporada, o atacante Diogo se espelha nas características de Vini Jr., da Seleção Brasileira e do Real Madrid, para alcançar o sucesso no futebol e proporcionar conforto à sua família no futuro. Seu ídolo, no entanto, também fala português, mas é Cristiano Ronaldo.

Diogo Martins dos Santos tinha 14 anos até há menos de um mês. Ele fez aniversário no dia 31 de maio.

O camisa 11 do time comandado pelo técnico Marcelo Santos é natural de Bauru e estuda na Escola Estadual Stela Machado, vizinha ao Estádio Alfredo de Castilho. Filho de Fernanda e Fabrício, Diogo tem três irmãos: João Victor, Débora e Maria Eduarda. A família é oriunda da zona Norte da cidade, do Núcleo Edson Francisco da Silva (Bauru 16).