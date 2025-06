Torcedores do Noroeste distribuem sopa em noite fria de Bauru

Torcedores noroestinos que fazem parte da organizada Sangue Rubro mostraram, mais uma vez, na noite desta terça-feira (24), que o compromisso de quem é apaixonado pelo Norusca vai além das quatros linhas do futebol. Com previsão de a madrugada no dia seguinte ser a mais fria dos últimos anos, eles fizeram sopa e confeccionaram mais de 100 marmitex para distribuir e alimentar pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua.

Às 4h30 desta quarta-feira (25) os termômetros marcaram 5,1 graus em Bauru, a menor desde 2022, segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Segundo José Roberto Pavanello, presidente de honra, diretor e um dos fundadores da Sangue Rubro, os noroestinos levaram na Praça Machado de Mello, na Praça Rui Barbosa, ambas no Centro de Bauru, e também na comunidade da Vila São Manuel, nas proximidades do Estádio Alfredo de Castilho.