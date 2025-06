Lucas Pegoraro marca 9 gols pelo Sub-17 do Noroeste no Paulista

Até cerca de um mês atrás, Lucão tinha 16 anos — completou aniversário no dia 10 de maio. Assim como Diogo, artilheiro do Sub-15, ele vê no futebol uma oportunidade de futuro para seus pais, Luiz e Débora, e para o irmão mais novo, Gabriel.

O jovem atacante bauruense Lucas Pittoli Pegoraro, o Lucão (apelido dado pelos companheiros), encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17 com 9 gols em 10 rodadas pelo Noroeste. Uma das joias da base noroestina nesta temporada, o camisa 9 se espelha em um ídolo que não é só dele, mas também da família: o maior 9 da história do futebol, Ronaldo Fenômeno.

Lucão também destacou sua dedicação fora de campo, conciliando os treinos com os estudos. Ele é aluno do Colégio Dinâmico. Questionado sobre onde sonha jogar, respondeu sem titubear: "Noroeste".

“Hoje, o sonho que tenho é jogar aqui, no profissional do Noroeste. Tive a oportunidade de treinar com o time principal algumas vezes e foi um grande aprendizado”, afirmou o camisa 9.

O técnico Halisson Santos avaliou o desempenho de Lucas Pegoraro na primeira fase: “o Lucão está comigo pelo segundo ano consecutivo. É um jogador de muita qualidade, canhoto, com muita força nos arremates com a perna esquerda. Tem bom posicionamento na área e faz gols de cabeça também. Estamos acompanhando a evolução dele e, quem sabe, nos próximos anos ele esteja em campo com a camisa profissional do Norusca”, afirmou o treinador do Sub-17.