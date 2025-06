Pedágios em São Paulo ficarão mais caros a partir de 1 de julho

As tarifas de pedágio nas rodovias paulistas vão ficar mais caras, em média 5,31%, a partir da próxima terça-feira (1). O aumento vale para todas as rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada, com exceção da concessionária Entrevias, que irá reajustar as tarifas a partir do dia 6 de julho.

O reajuste foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e publicado no Diário Oficial desta terça-feira (24).

Na região, serão reajustados valores nas praças de pedágio administradas pela Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart); ViaRondon Concessionária de Rodovia e Concessionária Rodovias do Tietê.