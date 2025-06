Atleta de Bauru estreia com pódio no Festival Brasil Ride

A equipe bauruense Gafanhotos se destacou na 13ª edição do Brasil Ride, principal evento de mountain bike do País. Em sua primeira participação, o atleta Everton Ortiz conquistou o terceiro lugar na categoria PCD (pessoa com deficiência), enquanto seu companheiro de equipe, Deivid Vieira, ficou em sétimo.

A competição foi realizada entre os dias 18 e 21 de junho, na região do Ginásio Mário Covas, em Botucatu, e reuniu ciclistas de todo o Brasil.

Com cerca de dois anos na equipe, que conta com 20 integrantes, foi a primeira vez que os atletas participaram de uma prova desse porte. Aos 38 anos, Ortiz completou os 42 quilômetros da prova em 1h53min. Vieira, de 44 anos, finalizou o percurso em 2h16min.